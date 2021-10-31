ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي لمبادرة “سفيرات التوعية الانتخابية” بأهمية مشاركة المرأة بالانتخابات.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن غالية المنصوري البالغة من العمر 67 عاما قولها إنها لم تدلي بصوتها مطلقا في أية انتخابات ولم تكن تنوي البدء في ذلك حتى صباح أحد الأيام في أوائل أغسطس الماضي.

وبينت المنصوري القاطنة في بلدة سلوق قرب مدينة بنغازي إن ابنة جارتها وهي سفيرة للتوعية الانتخابية زارتها وقدمت لها منشورات عن حقوق التصويت والانتخابات المقبلة لتثق بها وتقرر الاستماع إلى ما قالته بالخصوص.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المبادرة التي نظمتها مفوضية الانتخابات في إطار برنامج سفراء التواصل الانتخابي هو زيادة مشاركة المرأة في الاقتراع وإزالة الضرر الذي لحق بثقتها في العملية السياسية بسبب عقد من الحروب في ليبيا.

وأضاف التقرير إن للمبادرة التي تتم بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية أهداف إضافية تتمثل في زيادة وعي النساء بحقوقهن السياسية مع التركيز على من تعيش منهن في المناطق النائية أو من لديها تعليم رسمي محدود أو من دون ذلك.

وبحسب التقرير فقد قالت المنصوري:”أخبرتني السفيرة إن التصويت حق وواجب وتصويتي لن يحدث لي التغيير فحسب بل لأولادي وأحفادي وكان لكلماتها صدى لذلك طلبت منها أن تبين لي الكيفية التي يتم من خلالها التسجيل”.

وبحسب وحدة النوع الاجتماعي في المفوضية فإن أقل من 100 سفيرة متطوعة تعمل في 23 منطقة في جميع أنحاء البلاد وهن يتحدثن جيدا وبحيادية ولديهن خبرة في مشاركة المجتمع المدني من دون انتمائهن إلى أي مجموعات سياسية أو دينية.

وتابعت الوحدة إن عملية انتقائهن كانت حاسمة وتمت من بين 600 متقدمة فيما نقل التقرير عن مركز لدراسات المرأة تأكيده إن العنف طغى على قضايا المرأة وتهميشها في المشاركات السياسية بعد أن شابت الفترة الانتقالية أشكال مختلفة من العنف ضد النساء.

ووفقا للمركز يمارس العنف من الأسر أو القبائل أو المتطرفين ما جعل المرأة تخشى على سلامتها ومنعها ذلك بالمحصلة من ممارسة حقوقها السياسية مؤكدا إن ذوي التوجهات المتطرفة يعملون على مضايقة النساء وقتلهن ما قاد لبقاء 75 سفيرة فقط لانسحاب الأخريات لأسباب أمنية.

وأكد التقرير تدريب السفيرات على كيفية تطوير حملات التوعية من بين أمور أخرى ومن ثم تركهن لوضع الاستراتيجية الأنسب لمناطقهن التي بناء على الحجم وعدد النساء فيها وأعمارهن ناقلة عن سفيرة من الكفرة وجهة نظرها بالخصوص.

وبينت السفيرة إنها استخدمت مزيجا من الزيارات المنزلية وورش العمل في المؤسسات الخاصة والعامة والمحادثات مع النساء في الأماكن العامة فيما أدلت امرأة من مدينة بنغازي تدعى إيمان عياد تبلغ من العمر 35 عاما وتعمل ممرضة بدلوها بهذا الشأن.

وقالت عياد إنها صادفت سفيرة منطقتها في مستشفى بنغازي الذي تعمل فيه وتجاهلتها في البداية لأنها غاضبة من السياسيين وعدم مبالاتهم تجاه الرواتب المتأخرة أو سوء معاملة المسلحين ليتغير كل ذلك بعد معرفة أهمية المشاركة بالانتخابات لتحقيق التغيير المنشود.

وأوضح التقرير إن هذه المبادرة محدودة ولا يوجد عدد كاف من السفيرات لتغطية ليبيا بأكملها فيما لا يمثل زيادة تسجيل الناخبات في السجلات الانتخابية ورفع مقدار النصف المسجل أصلا المشاركة بأي حال من الأحوال في يوم الاقتراع.

وأضاف التقرير إن يوم الاقتراع يخضع للضغوط القبلية والمجتمعية في بعض المناطق وهو ما يمكن أن يؤثر على قرارات المرأة الانتخابية مبينا إن السفيرات سيعودن إلى الشوارع لتشجيع النساء على جمع بطاقاتهن الانتخابية وممارسة واجباتهن الدستورية في هذا اليوم.

ترجمة المرصد – خاص