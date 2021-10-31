روسيا – رصد خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم الفلك التابع لمعهد الفيزياء بأكاديمية العلوم الروسية، امس 28 أكتوبر 2021 توهجا في الشمس فئة Х1.0.

ويشير خبراء المختبر، إلى أن التوهج بدأ في الساعة 18.17 بتوقيت موسكو واستمر مدة 31 دقيقة. وأن يوم الخميس شهد 11 توهجا متوسطا وقويا في الشمس، ما جعلهم يرفعون مستوى النشاط الشمسي إلى اللون البرتقالي.

وكان علماء أمريكيون وأوروبيون قد اكتشفوا في 13 سبتمبر الماضي توهجين مجهولين في الشمس حدثا عامي 7176 و5259 قبل الميلاد، حيث اكتشفوا أن نظير الكربون 14C(قياس تركيز الكربون المشع) كان أعلى بنسبة 2 بالمئة من جميع التوهجات المسجلة لقيمة 14C.

ويذكر أن آخر توهج شمسي فئة X حدث في 3 يوليو الماضي وكان القوي منذ عام 2017، حيث استمر التوهج حينها مدة 16 دقيقة فقط، في حين يمكن أن تستمر توهجات الفئات الأخرى عدة ساعات.

والتوهج الشمسي، هو انطلاق مادة إكليلية من سطحه (سحابة البلازما). التي وفقا لموقع القذف واتجاهه، يمكن أن تغطي الأرض، مسببة عاصفة مغناطيسية في الغلاف المغناطيسي لكوكبنا.

المصدر: صحيفة “إيزفيستيا”