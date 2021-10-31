إنجلترا – وجه مشجع يافع لفريق ليفربول رسالة لنجمه محمد صلاح خلال مباراته أمام ضيفه برايتون (2-2) التي جمعتهما امس السبت، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الطفل الصغير لافتة في المدرجات مكتوب عليها: ” أبي بطل ولكن صلاح ملك”.

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره على ملعب “أنفيلد” أمام برايتون العنيد بهدفين لكل منهما، بعد أن تقدم “الريدز” بهدفين من دون رد في الشوط الأول.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله جوردان هندرسون في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، لكن “الفرعون” المصري فشل في مواصلة سلسلته في هز الشباك للمباراة الحادية عشرة على التوالي، مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، وتوقف رصيده عند 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

المصدر: RT