ليبيا – قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات العسكرية العميد خالد عكاشة إن اجتماع “5+5” في القاهرة مهم للغاية، من حيث الملفات التي تضطلع بها اللجنة، والتوقيت الذي ينعقد فيه الاجتماع، إذ لم يتبق على الانتخابات العامة سوى أقل من شهرين.

عكاشة أضاف وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”: “توحيد المؤسسة العسكرية هدف استراتيجي لمصر، في إطار بناء مؤسسات الدولة الليبية”.

ونوّه إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأطراف دولية كثيرة، تحدثوا عن ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، من أجل تحقيق الاستقرار والوصول إلى عقد الانتخابات دون تهديدات، مما يضمن وصول الأصوات الليبية إلى صناديق الاقتراع وخروج نتيجة يعترف بها من الداخل والخارج.

ولفت إلى وجود “تنسيق مصري أممي لإزالة كل العقبات أمام الانتخابات في ليبيا”، وتابع: “أهم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بالطبع هو ضيق الفترة المتبقية لعقدها، لكن جهود إخراج المرتزقة بدأت بالفعل منذ شهور، واجتماع القاهرة ليس الأول الذي يتناول الملف، ولذلك القنوات مفتوحة بين مصر والأطراف الدولية، وهناك محاولة لتكوين حشد دولي في القاهرة لإنجاز هذه المهمة، والوصول إلى مرحلة تأمين الانتخابات من أي تعطيل على الأقل”.