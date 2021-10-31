إنجلترا – حمل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لاعبيه مسؤولية سقوط “الريدز” في فخ التعادل المخيب أمام برايتون 2-2، أمس السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن ليفربول أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، لكنه انهار في الشوط الثاني بشكل غريب، ليسمح لمنافسه بتعديل النتيجة.

وعقب المباراة، فسر كلوب أسباب سقوط فريقه في فخ التعادل أمام برايتون، وقال في تصريحات نقلها موقع ليفربول: “لا يمكنني تغيير شيء الآن، ولكن النتيجة تبدو كهزيمة. لاعبو برايتون استحقوا التعادل لعدة أسباب. لعبنا بشكل جيد للغاية في بعض الفترات، ولكننا تركنا الباب مفتوحا لهم بتراجع أدائنا. الطريقة الأفضل للدفاع أمام برايتون هي الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل، وهذا ما لم نفعله بالشكل المطلوب”.

وأضاف: ” في لحظاتنا الجيدة، هاجمنا برايتون من العمق، وهو الأسلوب الأمثل للهجوم أمامهم، وبعد ذلك توقفنا. أصبح إيقاعنا بطيئا ولم نأخذ المبادرة. لا أتذكر أي فرصة لنا في الشوط الثاني، حاولنا فقط تهدئة اللعب عندما كانت الكرة بحوزتنا ودافعنا عندما كانت الكرة بحوزتهم. لقد سجلوا هدفا ثانيا بطريقة جميلة، ولذلك استحقوا الخروج بنقطة من المباراة”.

وبهذا التعادل، بقي ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، لكنه بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي، الذي تغلب على نيوكاسل بثلاثية دون رد، بينما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المرتبة السابعة.

المصدر: liverpoolfc.com