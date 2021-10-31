ليبيا – عبر المبعوث الأممي يان كوبيتش عن أمله في تحقيق اجتماع لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في القاهرة مزيدا من الخطوات العملية المهمة.

كوبيتش أوضح خلال كلمته في الاجتماع التي تابعتها صحيفة المرصد بالقول إن هذه الخطوات تتعلق ببدء عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا من خلال تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب.

وتابع كوبيتش إن عملية الانسحاب يجب أن تأخذ في عين الاعتبار احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها وبشكل لا يؤثر على حالة الاستقرار فيها مؤكدا التعويل على التعاون الكامل لأعضاء اللجنة ودعم الاتحاد الإفريقي لتحقيق هذا المسعى النبيل والهام للغاية.

وأشاد كوبيتش بدور مصر في استضافة الاجتماع ومشاركة تشاد والنيجر والسودان فيه مجددا موقف البعثة الأممية الرامي لاستمرار تيسيرها لكل ما من شأنه البناء على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إطار عملية السلام الجارية في ليبيا.

واختتم كوبيتش بالإِشادة بجهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتنفيذ مفردات وقف إطلاق النار المتمثلة في فتح المجال الجوي وتبادل المحتجزين وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي وفتح الطريق الساحلي.