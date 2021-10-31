إنجلترا – أفاد موقع “ليفربول إيكو” البريطاني، بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يسعى لحسم مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وهناك الكثير من الشائعات حول مستقبله في الموسم المقبل، فقد ربطت العديد من التقارير “الفرعون” بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.

ووفقا لموقع “ليفربول إيكو”، فإن مالكي “الريدز” استقروا على شهر يناير القادم، كأقصى موعد لحسم مستقبل محمد صلاح.

وأشار المصدر إلى أن المالكين يريدون ربط صلاح بعقد جديد في أقرب وقت ممكن، قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح أن لدى مالكي ليفربول قناعة، بأنه إذا استمرت المفاوضات مع صلاح حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع “الريدز” ستتبخر تماما.

وزعمت تقارير أن صلاح يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعيا، من أجل التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.

ويقدم محمد صلاح أداء استثنائيا وأفضل انطلاقة في الموسم الحالي، فقد حطم النجم المصري العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ “البريمر ليغ” برصيد 107 أهداف أحرزها خلال 168 مباراة، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي “البريمير ليغ” برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق 3 أهداف عن وصيفه الإنجليزي، جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

المصدر: وكالات