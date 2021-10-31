ليبيا – ضبط جمرك ميناء مصراتة البحري أمس السبت مايقارب 3.8 مليون حبة مخدر على متن حاوية قادمة من مالطا.

جمرك ميناء مصراتة أوضح في بيان له نشره عبر مكتبه الإعلامي أن الحاوية المضبوطة سعتها 40 قدمًا، يشتبه بأن تحتوي بداخلها حبوبًا مخدرة؛ حيث تم تقديم إقرار جمركي والاعلان عنها سرائر مستشفى ‏مصدرها مالطا، وعند الوصول إلى مرحلة عملية تفتيش الحاوية و التي تم فيها تكليف لجنة تفتيش بالخصوص، تبين وجود كراتين بنهاية الحاوية، وعند فتح كراتين منها تبين وجود علب دوائية غير معلن عنها بالإقرار الجمركي ويشتبه بأن تكون حبوبًا مخدرة.

وأضاف بيان الجمرك: “إنه تم إرجاع محتويات الحاوية وإغلاقها وحجزها وإحالة تقرير إلى رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة، وبدوره أصدر تعليماته وتم فتح محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة، وتشكيل لجنة لجرد وحصر الكمية، وباشرت اللجنة عملها، بحضور النيابة العامة ورئيس المركز العقيد خالد الضلعة، وعضو قسم التحقيق بالمركز و رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات”.

وأشار البيان إلى أنه تفريغ محتويات الحاوية كاملة وحصر الكمية المضبوطة من الحبوب الدوائية المشتبه بكونها حبوبًا مخدرة، وكان عددها حوالي 3.8 مليون حبة من الحبوب الدوائية تحمل إسم TAMOL-K 225 ذات منشأ هندي، لافتًا إلى أن هذه الأدوية معروفة بخطورتها، والمستهدفون هم الشباب.

جمرك ميناء مصراتة كشف في ختام بيانه عن أضرار الحبوب المخدرة المضبوطة و المتمثلة بـ: “تغييرات في كيمياء المخ مما يسبب تلف خلايا المخ، السكتات الدماغية، التهابات في المخ، الإرهاق الشديد، ضعف عضلات الجسم، الهياج والعصبية، الهلاوس السمعية والبصرية وعدم الإدراك وغيرها من الأضرار”.