 مفوضية الانتخابات تواصل التجهيزات لانطلاق توزيع بطاقات الناخبين – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – شرع قسم الدعم اللوجيستي في إدارة العمليات الانتخابية في الإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، والتي تحتوي أيضًا على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية، استعدادًا لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

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