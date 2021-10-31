ليبيا – شرع قسم الدعم اللوجيستي في إدارة العمليات الانتخابية في الإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، والتي تحتوي أيضًا على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية، استعدادًا لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

رئيس قسم الدعم اللوجيستي وليد سيالة صرح أن عملية الشحن تتم حسب المخطط الزمني المعد، ووفقًا للقواعد المطلوبة، مقدمًا الشكر لكل الذين ساهموا وقاموا بهذا العمل اللوجيستي.

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