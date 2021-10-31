إسبانيا – تحقق حلم الأوكراني ليونيد ستانيسلافسكي (97 عاما)، والذي يعتبر أكبر لاعب تنس سنا في العالم يشارك في البطولات حتى الآن، باللعب مع النجم الإسباني رافائيل نادال في مباراة ودية.

وجرت المباراة في أكاديمية رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا، في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ولد ستانيسلافسكي في مدينة خاركوف يوم 22 مارس 1924، وهو يلعب التنس منذ أكثر من نصف قرن.

ودخل اللاعب الأوكراني المعمر، موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميا، في يوليو 2021، باعتباره أكبر لاعب سنا يشارك (ناشط) في بطولات التنس الرسمية، ويحتل حاليا المرتبة 31 في تصنيف الـ(ITF) للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.

وسبق أن التقى ستانيسلافسكي بالعديد من لاعبي التنس المشهورين، مثل مواطنه أندريه ميدفيديف، الكازاخي ألكسندر نيدوفيسوف، ومنصور بهرامي (إيراني الأصل وفرنسي الجنسية)، ولاعبة التنس الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

المصدر: وكالات