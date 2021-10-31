إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن “إسرائيل توجد بالفعل في حرب باردة مع إيران خلال الأعوام الـ30 الأخيرة”.

وفي حديث مع صحيفة “تايمز البريطانية”، قال نتالي بينيت إن “إسرائيل ستعمل كل ما هو مطلوب لإحباط التهديد الإيراني، وإنها ستستخدم كافة طاقاتها وقدراتها التكنولوجية والاقتصادية لتستبق تلك الإيرانية”، مشيرا إلى أنه “ليس سرا أن إيران تتواجد حاليا في مرحلة متقدمة جدا من حيث قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وأن طهران تقوم بنشاطات في دول مجاورة لإسرائيل لصرف الأنظار عن نشاطاتها في مجال التسلح النووي”.

ورأى بينيت أن “تضافر القدرات العسكرية مع الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تبطيئ تقدم طهران نحو امتلاك السلاح النووي، وفي نهاية المطاف قد يوقفه تماما”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية “مكان”