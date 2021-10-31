مصر – توفي صباح اليوم الأحد، الرباع البارالمبي المصري، طارق مصطفى وهدان، صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم الأخيرة بالمكسيك، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونعى مسؤولو اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، اللاعب طارق مصطفى، وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “تقدمت سيادة النائبة الدكتورة حياة خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ومجلس الإدارة، بخالص التعازي في وفاة اللاعب طارق وهدان، لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وولد طارق مصطفى مصابا بفتق في العمود الفقري سبب له ضمورا في الجزء السفلي كاملا. وهو حقق إنجازات كبيرة في مسيرته، أبرزها حصوله على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2017، وتتويجه بالميدالية الذهبية لوزن 97 كيلوغراما في بطولة العالم التي أقيمت في المكسيك، في ديسمبر الماضي.

الجدير بالذكر، أن رياضة رفع الأثقال البارالمبي حققت لمصر 6 ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة بطوكيو، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين.

المصدر: وكالات