وكالة: “إي آي جي” ضمن قائمة مختصرة لمشترين محتملين لأنابيب غاز “أرامكو”

وكالة: “إي آي جي” ضمن قائمة مختصرة لمشترين محتملين لأنابيب غاز “أرامكو”

الولايات المتحدة – ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة “إي آي جي” التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة أُدرجت في القائمة المختصرة كمشتر محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة “أرامكو” السعودية.

وقالت مصادر أخرى في وقت سابق إن “أرامكو” تتطلع لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز.

ومن بين المشترين المحتملين صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر إن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل “أرامكو” مع كل من “جي بي مورغان” و”غولدمان ساكس” من أجل التواصل مع المشترين المحتملين.

وفي يونيو الماضي، أعلنت “أرامكو” وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من “إي آي جي” وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49 % في شركة “أرامكو” لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة “لأرامكو” السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرا، مقابل 12.4 مليار دولار.

المصدر: “رويترز”