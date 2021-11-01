ليبيا – تدارس أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأممي يان كوبيتش مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا.

ووفقت لمتابعات صحيفة المرصد فقد صرح مصدر مسؤول في الجامعة أن أبو الغيط، استمع خلال اللقاء إلى عرض كوبيتش حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فضلا عن الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات.

وشدد الجانبان على أهمية أن يقر مجلس النواب التعديلات التي طرحتها مفوضية الانتخابات على قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان القادم لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي.