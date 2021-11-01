ليبيا – سلط تقرير ميداني أعدته منظمة “أطباء بلا حدود” الضوء على جهود سفينة الإنقاذ “جيو بارينتس” لإغاثة المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “جولي ميليشار” مسؤولة الشؤون الإنسانية على متن السفينة قولها:”إنهم يلعبون الآن ويبتسمون ويصادقون بعضهم البعض ويبدون مثل أي أطفال آخرين لكنهم لم يعودوا منتمين بأي شكل من الأشكال للطفولة بعد ما مروا به”.

ووفقا للتقرير تحدثت “ميليشار” عن ناجين أصغر سنا أنقذتهم المنظمة في أحدث مهمة لها في وسط البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا وعددهم 140 يسافرون بمفردهم مبينة إن السفر من دون والد أو شخص بالغ موثوق به يجعلهم الأكثر عرضة للخطر.

وأكد التقرير إن هؤلاء الأطفال يمثلون فريسة سهلة لمهربي البشر والمتاجرين بهم والمسيئين والمستغلين لهم إذ يتعرضون لمخاطر عديدة من بينها السخرة والابتزاز والاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي بما فيه الجنسي.

وقالت “ميلشير”:”كان أحد الصبية الذين أنقذناهم مؤخرا يبلغ من العمر 12 عاما فقط عندما غادر بلاده وأوضح لنا أن والده قتل لأنه أراد حماية ابنه من الانخراط الإجباري في الجيش ولم تجد والدته خيارًا سوى إبعاده عن البلاد لإنقاذه”.

وتابعت “ميلشير”:”وروى أنه عندما وصل إلى جنوب ليبيا احتجز وتعرض للتعذيب لمدة7 أشهر قبل أن يتمكن من الفرار وأخبرني أحد الأطفال أنه كان مسافرا مع 5 أصدقاء جيدين جدا ماتوا جميعا في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.

وأوضح التقرير أنه مهما كان سبب مغادرة بلادهم الأصلية فإن ليبيا هي النقطة التي لا عودة فيها إلى الوراء لوجود نظام لابتزاز الأموال من الأشخاص المتنقلين فيها ويتم اختطاف العديد من المهاجرين غير الشرعيين من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.

وتابع التقرير إن أولئك الذين لديهم المال يمكنهم شراء حريتهم ومن لا يملكونه يتعرضون للتعذيب أو يجبرون على العمل القسري حتى تتمكن أسرهم أو أصدقاؤهم م تأمين إطلاق سراحهم ويمكن أن تستمر دوامة الاستغلال هذه لأشهر أو حتى سنوات.

وبين التقرير أنه حتى الأطفال والمراهقين لم يسلموا من مثل هذه الفظائع فيما أوضحت “ميليشار” بالقول:”أخبرنا العديد من الشباب الذين أنقذناهم أنهم هربوا من الاعتقال التعسفي والانتهاكات والاستغلال في ليبيا وواجه البعض فقدان الأصدقاء أثناء رحلتهم حيث يختفي أو يقتل العديد”.

وبينت “ميليشار” قائلة:”أخبرني الطفل الذي فقد أصدقاءه الـ5 أنه وجد هذا الصبي نفسه بمفرده وبدأ في إثارة المشاكل والصراخ عمدا على أمل أن يضربه الحراس ويقتلوه للم شمله مع أصدقائه وهذا الأمر مرفوض بالنسبة للأطفال”.

وبين التقرير إن مسعفي منظمة “أطباء بلا حدود” في السفينة “جيو بارينتس” يقدمون الرعاية الصحية الأساسية بالإضافة إلى الدعم النفسي لجميع الناجين بمجرد وصولهم إلى الأرض لأن من الأهمية بمكان أن يتلقوا رعاية مستمرة.

وأضافت “ميليشار”:”يبدو أن العديد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم على متن السفينة يتأقلمون جيدا بعد أن أنشأوا مجتمعا مشتركا وصادقوا بعضهم البعض ويتصرفون مثل أي مراهقين آخرين إلا أنهم يحملون ندوبا عميقة بالداخل لا تلتئم من تلقاء نفسها”.

ترجمة المرصد – خاص