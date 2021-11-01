إيطاليا – وصل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي لكرة القدم، مساء الأحد، إلى هدفه اليوبيلي رقم 400 في الدوريات التي شارك فيها خلال مسيرته الكروية.

وفرض إبراهيموفيتش نفسه نجما لفريقه ميلان وقاده للفوز على مضيفه روما في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن قمة الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز إبرا هدف التقدم “للروسونيري” في شباك روما، بتسديدة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء من كرة ثابتة، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وهو الهدف الـ13 له في مرمى “الذئاب” مع الأندية التي لعب لها.

ومن ثم حصل النجم السويدي المخضرم على ضربة جزاء ترجمها زميله الإيفواري فرانك كيسي إلى هدف الفوز الثاني في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأوليمبيكو، في العاصمة روما.

بينما سجل الإيطالي ستيفان الشعراوي هدف روما اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، مستفيدا من النقص العددي في صفوف ميلان بعد طرد ظهيره الفرنسي ثيو هيرنانديز عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وسجل إبرا هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، وصنع هدفا آخر أيضا بطريقة رائعة وألغي أيضا بسبب التسلل.

وأفادت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، بأن زلاتان سجل هدفه رقم 400 بالدوريات التي شارك فيها خلال مسيرته الكروية.

وقالت الشبكة، إن: “إبرا 40 عاما و400 هدف.. لقد وصل إلى علامة فارقة جديدة في مسيرته”.

وبدورها، أفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، بأن إبرا سجل هدفه الأول بالدوريات في 30 أكتوبر عام 1999.

وأضافت أن النجم السويدي سجل أيضا 150 هدفا في بطولة الدوري الإيطالي، مع الأندية التي لعب معها، مثل: مالمو السويدي، أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، إضافة إلى ميلان في فترتين..

وحقق ميلان انتصاره السابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب “الكالتشيو” بفارق الأهداف خلف نابولي.

في المقابل، يشغل روما المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

المصدر: RT