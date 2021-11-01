ليبيا – قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن جُل أعضاء مجلس النواب الآن بصدد إعداد مُذكرة وبيان موجه للأمم المتحدة والبعثة الأممية؛ لحثهما على عدم التمادي والتدخل في الشأن الليبي الداخلي.

الأحمر أشار في تصريح لشبكة “الرائد” إلى أن إعداد قانون الانتخابات عمل أصيل لمجلس النواب، وليس من حق البعثة الأممية أن تتدخل أو توصي ببعض المواد أو القوانين.

واعتبر أن بيان البعثة يهدف لتمرير بعض الشخصيات التي لا تنطبق عليها الشروط، وبالأخص مطالبتها بإزالة شرط تخلي المترشح عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من العملية الانتخابية.

كما بيّن أن جُل التعديلات المُقدمة من المفوضية تمت الموافقة عليها، باستثناء مادة واحدة رفضت وهي عملية “التصويت الإلكتروني”؛ للحد من التزوير، “ونحنُ لن نسمح بهذا”، بحسب قوله.