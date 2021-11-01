السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن ” قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط”.

وشدد المالكي على أن “وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

المصدر: “واس”