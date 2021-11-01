ليبيا – صرح عضو اللجنة العسكرية المشتركة الفريق خيري التميمي أن اللجنة ستحدد في القاهرة آلية عمل لإخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية، وفق جداول زمنية محددة.

التميمي وفي تصريح نشره موقع “إندبندنت عربية” أمس الأحد قال: إن “الاجتماع حضره إلى جانب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ممثلون عن دول الجوار الليبي التي لديها مرتزقة وعناصر مسلحة في ليبيا، على غرار السودان والنيجر وتشاد”.

وأوضح أن اللجنة العسكرية ستحاول خلال هذه الاجتماعات إقناع هذه الدول بسحب المرتزقة من منطقة الجنوب، التي يتخذونها مجالًا لنشاطاتهم، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذه المنطقة.