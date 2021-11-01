ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن ما قامت به البعثة الأممية من تدخل في الشؤون الداخلية لمجلس النواب يعتبر تدخلًا سافرًا في عمل المجلس.

الجهاني استنكر في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بيان البعثة الأممية، معتبرًا أنه ليس التدخل الأول الذي تقوم به.

ورأى أن البعثة الأممية تقوم بخلق فتن، وتقوم بعرقلة العمل.

الجهاني اختتم تصريحه بالقول: “ليس من حق البعثة التدخل في القوانين الانتخابية وموادها وبنودها، بل هي اختصاص أصيل لمجلس النواب،والقوانين لن تكون على مزاج البعثة”.