ليبيا – قال عضو فريق الخبراء الاقتصاديين الليبيين بالمسار الاقتصادي لعملية برلين عاطف الحاسية إن إدارة النفط في البلاد تحكمها العملية الإنتاجية اليومية التي تتشارك فيها شركات محلية وأجنبية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.

الحاسية وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد، أشار إلى أن مصطفى صنع الله ليس لديه الوزن الكافي كشخص من الناحية المهنية التي يراها البعض، لكنه يحظى بحماية دولية تشمله كرئيس للمؤسسة منذ 2014، لضمان استمرار إنتاج النفط.

وأوضح أن الخلاف بين وزير النفط و الغاز وصنع الله وتدخل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في عمل الوزير، أدت إلى ارتباك كبير في القطاع النفطي، موجهًا اللوم إلى الدبيبة لتدخله بشكل أدى إلى خلخلة وتهديد إدارة المؤسسة وكذلك الوزارة.

وتوقع الحاسية حدوث مشاكل عديدة في القيادات الوسطى للقطاع النفطي، الوزارة والمؤسسة، متأثرة بالإدارة بقيادة الدبيبة غير الموفقة لهذا الملف.

كما أكد أن هناك مظلة حماية دولية لمنصب محافظ المصرف المركزي، لضمان استقرار المسار الاقتصادي والمالي للبلاد، مشيرًا إلى بداية ظهور الخلاف بين الكبير وصنع الله عام 2016، بسبب صرف مستحقات المؤسسة الوطنية للنفط.

وكشف عضو فريق الخبراء في المسار الاقتصادي، عن سبب الخلاف بين صنع الله والصديق الكبير، معتبرًا أن الأخير عمد إلى تسييس ميزانية المؤسسة منذ عام 2016، وأصبح لديه الكثير من أوراق الضغط ومنع تدفق أموال النفط إلى رصيد الحكومة، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل المؤسسة.

الحاسية رأى أن الاعتقالات التي شملت بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لها علاقة وطيدة بمصالح بعض الميليشيات والمتنفذين في السلطة، خاصة أن مكتب النائب العام لم يصدر أي قرارات لاعتقال أو توقيف لأي مسؤولين في المؤسسة.