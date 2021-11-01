ليبيا – قال رئيس مكتب الاعلام بالحرس البلدي طرابلس مهند الأعتر إن تسعين بالمئة من المصحات الخاصة بطرابلس مخالفة للقواعد الصحية المفروضة. الأعتر وفي مداخلة له عبر برنامج” معالي المواطن” الذي أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري وتابعته صحيفة المرصد أكد رصد الحرس البلدي أن 90 % من المخالفات لدى المصحات الخاصة بطرابلس، منوهََا إلى أن تلك المصحات تحتاج لإعادة ضبط وتنظيم من البداية.

وأوضح أن من بين المخالفات التي تم ضبطها في المصحات الخاصة والعامة مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى المواد التشغيلية التي يتم العمل بها في المختبرات لإجراء التحاليل الطبية.