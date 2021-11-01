ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد إنه كان من الذين يدعمون انتخاب رئيس الدولة والنواب في آن واحد، أي صندوقان، صندوق لرئيس الدولة وصندوق لمجلس النواب؛ لكن من خلال النقاشات تحت قبة البرلمان تبين أن انتخاب رئيس للدولة سيمر على مرحلتين.

الزغيد أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجولة الأولى سيكون هناك عدد كبير من الذين يتنافسون على رئاسة الدولة، وبعدها سيبقى أمام شخصين، ما يعني الحاجة لجولة ثانية.

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق أن تكون انتخابات مجلس النواب بعد الجولة الثانية، مبينًا أن المشكلة ليست بانتخاب رئيس الدولة ولا مجلس النواب، بل من يعارض القوانين ويقف ضدها وهو مجلس الدولة، وفي مقدمته المدعو خالد المشري الذي يقود مرحلة حرب ضد الجيش ومجلس النواب.

وأضاف: طالما المشري في المشهد لن يستطيع الليبيون أن يقوموا بالانتخابات، ولكن طالما أن هناك المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولقاءاتهم في طرابلس الفترة الأخيرة بالمؤتمر وخرج دون بيان “كمن يحرث في البحر “؛ لأن ما بني على باطل هو باطل، انتخابات 24 من ديسمبر يجب على الليبيين أن يموتوا من أجلها؛ لأنهم يقولون إن مجلس النواب يريد كراسي ويريد أن يبقى في المشهد ونحن في المجلس قدمنا للمفوضية العليا للانتخابات قانونين، وعليهم أن يحددوا الموعد وتنتهي المشاكل وتبقى دولة لديها رئيس ومجلس نواب وتنتهي الأجسام الموجودة الآن وتنعم ليبيا بخيراتها.

وأكد على أن هناك أشخاصًا في العاصمة بالإضافة لمجموعة استحوذت على مال الليبيين ومصرف ليبيا المركزي بدعم الصديق الكبير، يتمنون ألا ينتهي المشهد في ليبيا؛ لذلك لا بد لليبيين من أن يقفوا بوجه الإخوان الذين هم ضد الانتخابات والجيش وتحرير ليبيا، بحسب قوله.

وعلق على النقطة المتعلقة بأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تمثل خطر جسيم لحدوث فراغ مؤسساتي يهدد وحدة ليبيا موضحاً: “كانت الفكرة أن تكون الانتخابات في آن واحد ولكن الآن نطمأن الناس أنه لا يوجد انتخابات متزامنة، أولاً انتخابات رئاسية وبعدها انتخاب مجلس النواب”.

كما بيّن أنه سيتم إجراء انتخاب رئيس الدولة أولًا، وبعد الجولة الثانية رئاسة مجلس النواب تبلغ المفوضية بعد انتخاب الرئيس بتحديد موعد لانتخاب مجلس النواب، بالتالي لا شكوك ولا مماطلة في انتخاب البرلمان الذي طالب في أكثر من جلسة بضرورة تعجيل انتخابات مجلس النواب حتى يقل الكلام والتحامل على المجلس.

وأفاد أن مجلس النواب قدم القوانين وعلى المفوضية أن تحسم الموضوع، مثمنًا جهود عماد السايح رئيس المفوضية الذي لاقى الويل من الإخوان والمشري الذين لا يريدون انتخابات.

الزغيد أردف: “الإخوان ينادون ويقولون نريد القاعدة الدستوري،ة ومن خلال قناتكم أوضح لهم أن القاعدة الدستورية وضعها مجلس النواب في 2014، بموجب القرار رقم 5 يقول انتخاب رئيس الدولة من الشعب، وهذا يعتبر بمثابة قاعدة دستورية، نحن مع الانتخابات في موعدها ويجب أن تتم، لن تكون هناك ضغوط، وهناك نص يقول كل من يتقدم لرئاسة الدولة يتقدم بإجازة من وظيفته، وتقدم الذين هم في بعض المواقف بإجازات، وإذا لم يتم اختياره يعود لعمله ويدفع له جميع مرتباته خلال فترة الإجازة أو الانتخابات”.

واختتم حديثه مؤكدًا أن مخرجات اجتماعات جنيف نصت على أنه أي شخص يتقدم لرئيس الحكومة أو الرئاسي من الذين تم اختيارهم من 75 لا يستطيعون تقديم أنفسهم لوظيفة سواء رئيس دولة أو غيره، مشيرًا إلى أن القانون والتعديلات الأخيرة في مجلس النواب هي تعديل واحد، ينص أن من يحق له الترشح لرئاسة الدولة هي الفئة العمرية من 45 فما فوق.