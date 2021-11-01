ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع إنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة العسكرية “5+5” مع مندوبي الدول التي لديها قوات مسلحة في الجنوب على تشكيل لجان مشتركة للنظر في إخراج المرتزقة من ليبيا، حيث ستباشر عملها من مقر اللجنة العسكرية بسرت.

الصوصاع وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، أشار إلى أن ممثلي دولتي تشاد والسودان أكدوا أنهم بصدد فتح حوار مع القوات المعارضة والقوات التابعة لهم لإتاحة فرصة العودة إلى بلدانهم وترك أسلحتهم، لافتًا إلى أنه وفي حال عدم قبولهم فسنجد طريقة لإخراجهم من ليبيا، وأما النيجر فلديها أفراد سيجري أيضًا العمل على إخراجهم بالتعاون مع بلدهم.