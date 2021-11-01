العراق.. الإعدام بحق قاتل الصحفيين في البصرة عام 2020 أحدهما مصور “رابتلي”

العراق.. الإعدام بحق قاتل الصحفيين في البصرة عام 2020 أحدهما مصور “رابتلي”

العراق – أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الأثنين، حكما بالإعدام بحق المتهم بقضية قتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، في مدينة البصرة عام 2020.

وقالت رئاسة المحكمة في بيان إنه “تم إرسال الحكم الى المحكمة التمييزية للمصادقة عليه واكتساب الدرجة القطعية تمهيدا لتنفيذه”.

وفي التفاصيل، أقدم مسلحون مجهولون مساء يوم الجمعة 10 يناير 2020، على قتل مصور وكالة “رابتلي” الروسية صفاء غالي وزميله في قناة “دجلة” العراقية، أحمد عبد الصمد، بهجوم في مدينة البصرة بجنوب العراق، عندما كانا يغادران بسيارتهما ساحة اعتصام المتظاهرين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي، الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: RT