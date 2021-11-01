ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي تقترح البدء بالإجراءات الفنية للانتخابات في موعدها بأي شكل يدشن بدايتها، ولكن الاقتراع يكون في مارس، على أن تكون متزامنة.

الكبير أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أن السباق الآن هو بين الأطراف المحلية والدولية المتمسكة بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بصرف النظر عن الظروف والاستعدادات.

وأشار إلى أن هناك أطرافًا أخرى تسعى لتأجيلها بسبب عدم التوافق حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.