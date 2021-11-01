موسكو – أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة غلاسكو للمناخ “كوب26” في اسكتلندا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: “لن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة المناخ في غلاسكو، سواء بشكل شخصي أوعن طريق الفيديو كونفرنس، لأن غلاسكو لا تنص على إمكانية المشاركة عن طريق التداول بالفيديو، ومع ذلك، أعد الرئيس الروسي رسالة فيديو للمشاركين في المؤتمر. حول الغابات واستخدام الأراضي”.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين حدد موقف روسيا بشأن المناخ في قمة مجموعة العشرين التي جرت مؤخرا في روما.

وتبدأ قمة المناخ بحضور قادة العالم في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) في غلاسكو، باسكتلندا (بريطانيا).

وستشارك وفود تمثل نحو 200 دولة في القمة، لبحث سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة على كوكب الأرض.

المصدر: نوفوستي