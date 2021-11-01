ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أمس الأحد، المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

الكوني أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي التزام المجلس بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، لتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي، من خلال صناديق الانتخابات.

بدوره، جدد زينينغا مواصلة الأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية في ليبيا والوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، مؤكدًا دعمه لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

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