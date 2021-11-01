ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورود بلاغ له عن طريق فريق الرصد ببلدية براك الشاطئ منطقة اشكده يتضمن ظهور حالات لمرض اللشمانيا.

المركز أشار إلى قيام فريق طبي من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز بالذهاب لمنطقة اشكده يوم الخميس الماضي، وذلك لتقييم الوضع البيئي ومعرفة الأسباب خلف ظهور حالات المرض بالمنطقة.

ولفت إلى أن الكشوفات الأولية كشفت إصابتهم بمرض اللشمانيا، ولتأكيد ذلك تم أخذ عينات من المرضى وإرسالها الى المختبر المرجعي للأمراض المشتركة بالمركز لفحصها، وقام الفريق بوضع مصائد لناقل المرض (ذبابة الرمل) وأخرى للخازن (القوارض البرية) الحاملة للمرض في أماكن متفرقة من المنطقة وحضائر الحيوانات وداخل منازل الحالات المصابة، لاصطياد الناقل والخازن لمرض اللشمانيا، ليتم فحصها وتحليلها داخل المختبر المرجعي للأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونوّه إلى أنه تم تأكيد جميع الحالات بأنها مصابة بمرض اللشمانيا وتم التواصل مع الأطباء بالمنطقة لإعطاء العلاج وأخذ التوصيات الفنية اللازمة لمساعدة الأهالي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض.