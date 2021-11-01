ليبيا – كشف أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة عن أهم محاور الاجتماعات العسكرية المنعقدة في مصر الآن، بخصوص ملف المرتزقة والتوافقات العسكرية بين الطرفين.

النقاصة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري الإثنين قال: إن الاجتماعات التي بدأت أمس السبت كانت إيجابية جدًا من حيث الطرح والكلمات والمحاور، وإنها بدأت بكلمة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ثم تبعته كلمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، ثم جلسات مغلقة للجنة العسكرية وممثلين لدول أفريقية.

وأوضح أن وفدًا من دول تشاد والسودان والنيجر، حضر الاجتماعات من بدايتها وأنهم أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة العسكرية 5+5، بخصوص ملف المرتزقة الأفارقة التابعين لكل دولة من الثلاث.

وبخصوص اللجنة العسكرية والجديد فيها، قال النقاصة: “اتفقنا في اللجنة العسكرية على وضع آلية عملية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما زالت الاجتماعات مستمرة اليوم الأحد، وربما تختتم مساء اليوم ببيان ختامي يؤكد ما ذكرته لكم وبعض التفاصيل الأخرى”،