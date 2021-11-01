ليبيا – صرح مدير إدارة المعاشات الأساسية لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عبد الحكيم الوحيشي بأن الهيئة جمدت بالفترة الماضية أكثر من 4 آلاف معاش أساسي على مستوى ليبيا لأشخاص متوفين، وذلك بعد مطابقة الأرقام الوطنية لدى منظومة المعاشات الأساسية بمنظومة السجل المدني، مشيرًا إلى عدم مطابقة الأرقام بالبيانات المستحدثة وأنها لأشخاص متوفين.

الوحيشي وفي تصريح ضمن برنامج “هنا التضامن” على راديو “التضامن 107.3 fm” ، أوضح أن الإدارة تعمل منذ فترة على فرز وتصحيح جميع البيانات المتعلقة بشؤون المعاشات الأساسية، وبما فيها فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية التي إنضمت حديثًا لإدارة الهيئة، بعد انقطاع دام لأكثر من6 سنوات.

ولفت إلى أن إدارة الهيئة تعمل على حل جميع الإشكالية المتعلقة بشؤون المعاشات الأساسية وغيرها بشكل جدري ونهائي، وفق الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.