ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن ليبيا ليست بحاجة لأي مبادرة من أي طرفٍ كان؛ لأن اتفاقات جنيف رسمت مسار الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الاستقرار الحقيقي هو أن تجرى الانتخابات في موعدها ويفوز برئاسة البلاد رجل قوي يوحدها ويعيد لها كامل السيادة، وليس عن طريق مؤتمر أو مبادرة مجهولي المصدر والإعداد.

ونوّه إلى أن “الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في العالم قبلت في وقت من الأوقات أن يفوز في الانتخابات الرئاسية ويقود دولة جارة رجل عسكري، واليوم يعترفون في دولة جارة أخرى بإصلاحات يقودها رجل عسكري، ونحن في ليبيا لسنا استثناء، ولن نخضع لمطالبات ما يسمى بمجلس الدولة”.