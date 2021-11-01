السعودية – انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج، إذ واصل المؤشر السعودي خسائره للجلسة الثالثة مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد أن وصل المؤشر السعودي إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وتراجع المؤشر السعودي، بحسب وكالة “رويترز”، 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع 1.7 بالمئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة.

وأغلقت شركة النفط السعودية “أرامكو” على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام وحجم المبيعات لتتجاوز توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.7 بالمئة لسهم ألفا ظبي القابضة و0.1 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

وكانت شركة النفط السعودية “أرامكو”، قد أعلنت أن صافي ربح الربع الثالث من هذا العام، بعد دفع الزكاة والضريبة، بلغ 114.09 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار)، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%.

المصدر: “رويترز”