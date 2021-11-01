ليبيا – صدر عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان حول توقيف عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط بلقاسم شنقير في مطار معيتيقة الدولي.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن قناعة الوزارة التامة تكمن في ضرورة احترام القانون باعتبار أنه المسلك القويم للوصول إلى غاية كل الليبيين في قيام دولة مبناها المؤسسات والقانون وترسخ مقاصد الشريعة الغراء.

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون وإتباع قواعده لأنه الضمان لبناء دولة حديثة تصان سيادتها وثرواتها ويعيش فيها المواطن بكرامته وينعم بالرفاهية والحرية، مبينًا إن الوزارة تلتزم دائمًا بإتباع سياسة الانحياز إلى تطبيق القانون.

وأضاف البيان إن القانون هو الطريق الذي يجب أن تسلكه كل الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة الليبية حاثا جميع الجهات المختصة بضرورة إتباع المطلوب من قواعد وإجراءات قانونية للكشف عن ملابسات إجراءات توقيف الشخصيات الاعتبارية.