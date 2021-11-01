إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي عن “إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل بقيمة 1.9 مليون دولار”، مشيرا إلى أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصره والمهربين.

وقال الجيش الإسرائيلي على حسابه عبر “تويتر” إن “عددا من المشتبه بهم حاولوا مؤخرا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي”.

وأضاف أن “عناصره الناشطين في المنطقة أحبطوا عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار)”، مشيرا إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلي.

وتابع: “خلال عمليات التهريب حدث تبادل لإطلاق النار بين المهربين وقوات الجيش الإسرائيلي ولم يسقط قتلى أو جرحى من قواتنا”.

المصدر: RT