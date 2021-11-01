لبنان – نقلت قناة “الميادين”، عن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قوله إنه “ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر”، بخصوص الأزمة مع السعودية.

وأشارت “الميادين” في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أيضا، إلى أن “ميقاتي رأى أن مناشدته لم تترجم واقعيا”، ونقلت عن ميقاتي قوله: “نحن أمام منزلق كبير، وإذا لم نتداركه، سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا”.

وكان جورج قرداحي قد أكد في حديث مع قناة “الجديد”، أن استقالته من الحكومة “غير واردة”، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، ومؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس “تيار المردة”، سليمان فرنجية، في وقت سابق: “عرض جورج علي استقالته من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت”.

المصدر: “الميادين”+ رويترز