ليبيا – التقى رئيس “تكتل إحياء ليبيا” عارف النايض بالمبعوث الأممي يان كوبيتش في القاهرة لبحث آخر التطورات السياسية الجارية في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن التكتل طالعته صحيفة المرصد أشار إلى بحث الجانبين ضرورة التمسك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجرائها في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل وسُبل التأكد من نزاهتها وإنصافها وسلامتها وتنفيذ نتائجها.

وسلم النايض كوبيتش رسالة عاجلة موقعة من مجموعة من القوى السياسية والأحزاب والتكتلات والتجمعات والاتحادات وبعض الشخصيّات السياسية ومن ضمنها تكتل إحياء ليبيا تم خلالها مطالبة البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها.

وجدد الموقعون على الرسالة دعمهم للقوانين الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس النواب كجهة تشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل مؤكدين أنه لا يحق لأي كان فرض إملاءات عليها في صلب هذه القوانين مع أهمية الالتزام بما ورد في المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

وبينت الرسالة إن المادة تشدد على ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه لافتة إلى أنه لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية ما لم يتوقف عن أداء مهامه بحلول الـ24 من سبتمبر الماضي.

ونبه الموقعون البعثة الأممية إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية للبعثة وأمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي والشعب الليبي في الـ4 من فبراير الماضي بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

واستنكرت الرسالة محاولة خرق هذه التعهدات التي سنتها البعثة والتي تعتبر أحد روافد العملية السياسية في ليبيا التي ارتضاها الجميع في الحوار السياسي بجنيف مؤكدين أنه في حال خرقها تصبح الانتخابات عديمة الجدوى وتفتقد التنافسية والمصداقية والتكافؤ.

ووقع على الرسالة إلى جانب “تكتل إحياء ليبيا” الحزب المدني الديموقراطي والحزب الوطني الوسطي وتحالف القوى الوطنية وحزب الحركة الوطنية وحركة شباب الغد والشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة والتكتل الوطني للبناء الديموقراطي وتجمع ريادة.

وضمت قائمة الموقعين حراك ليبيا تنتخب رئيسها والاتحاد النسائي درنة وحراك من نحن وحركة المستقبل الليبية والحراك الوطني الليبي واتحاد نساء ليبيا وحزب التجمع الوطني الليبي وحزب التجديد وتجمع معا من أجل الوطن وحزب صوت الشعب.

ووقع أيضا على الرسالة عضوتا ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي وهاجر القايد وعضو مجلس النواب ادريس المغربي.