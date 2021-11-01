فرنسا – سجل المهاجم الجزائري، أندي ديلور، ثنائية سمحت لفريقه نيس بقلب تخلفه أمام أنجيه إلى فوز 2-1 ، يوم الأحد، في المرحلة الـ12 من الدوري الفرنسي، ليصعد إلى وصافة الترتيب.

وتقدم أنجيه عبر مهاجمه المغربي، سفيان بوفال، من ركلة جزاء (29)، ورد نيس في الشوط الثاني بثنائية ديلور في الدقيقتين 57 والأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة على الطاير، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وهي المرة الثانية في مدى أسبوع ينجح فيها نيس في قلب تخلفه إلى فوز في الدقائق الأخيرة، بعد أن تخلف الأسبوع الماضي أمام ليون 0-2 ، قبل أن يخرج فائزا 3-2 في الدقائق العشر الأخيرة.

في المقابل، مني أنجيه بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار.

ورفع نيس رصيده إلى 23 نقطة متخلفا بفارق 8 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

المصدر: “أف ب”