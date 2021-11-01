ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تلقي والدة الإرهابي سلمان العبيدي أموالا من دافعي الضرائب في بريطانيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتلقي سامية الطبال ما يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني على شكل مزايا اجتماعية رغم مغادرتها إلى ليبيا في أكتوبر من العام 2016 وبواقع 2500 جنيه شهريًا كإعانات سكن وأبناء وعمل وضرائب في حسابها المصرفي.

وبحسب التقرير توقفت هذه المدفوعات بعد أيام فقط من مقتل سلمان العبيدي في تفجير “مانشستر أرينا” بعد أن رفضت سامية الطبال ذات الـ55 عامًا التي وصفها التقرير بـ”المتعاطفة مع الإرهاب” إبلاغ السلطات الاجتماعية بمغادرتها بريطانيا.

وأشار التقرير لتلقي الطبال أكثر من 696 جنيها إسترلينيا في الشهر كإعانة لدفع إيجار ممتلكاتها في منطقة “فالوفيلد” في مانشستر إلى جانب إعانة الأبناء الأسبوعية بقيمة فاقت الـ61 جنيها والعمل الأسبوعي وائتمانات ضريبية قدرها 302 جنيها.

وبين التقرير إن سلمان عبيدي تلقى أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني في حسابين مصرفيين بين أكتوبر من العام 2016 ومايو من العام 2017 أقل من نصفها بقليل من شركة قروض الطلاب التي لم يكن مؤهلا لها لأنه ترك دورة دراسات الأعمال.

ترجمة المرصد – خاص