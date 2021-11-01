ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، كيت إنجليش، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

اللافي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي استمرار التزام الرئاسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، تنفيذًا لمخرجات الاتفاق السياسي، ولتطلعات الشعب الليبي.

بدورها، أوضحت إنجليش، اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تساهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية.

يشار إلى أن تصريحات اللافي بشأن الالتزام بموعد الانتخابات تناقض مبادرته التي قدمها بشأن تأجيل الانتخابات حتى الوصول لتوافق بين مجلسي النواب والدولة حول قوانينها.