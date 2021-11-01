روسيا – أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن روسيا ستطلق عدة أقمار صناعية جديدة لمدّ الأرض بخدمات الإنترنت.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا “أواخر سبتمبر العام القادم من المفترض أن تطلق روسيا قمر Skif-D إلى الفضاء، القمر سيعمل في مدار دائري يبعد عن الأرض 8070 كلم”.

وأضاف البيان: “بدأت شركة Satellite Systems التابعة لروس كوسموس حاليا العمل على تطوير النسخة الاختبارية من قمر Skif-D، الخبراء في الشركة المذكورة يعدون وثائق تصميم القمر وأجزائه، وفي الوقت نفسه بدأت عملية تصنيع مكونات القمر في الأقسام التابعة للشركة”.

وأشار البيان إلى أن القمر المذكور سينضم إلى مجموعة أقمار أخرى من نوع Skif لتعمل هذه الأقمار على تأمين خدمات الإنترنت في العديد من مناطق الأرض وحماية الموجات الترددية لمنظومات الاتصالات الروسية الفضائية.

وكان مدير مؤسسة “روس كوسموس” دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا وفي إطار برنامج Sphere تخطط لإطلاق لإطلاق مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية مثل أقمار Skif و”ماراثون”، وأقمار اتصالات وأقمار استشعار للأرض عن بعد وأقمار لتأمين شبكات الإنترنت السريعة لعدة مناطق أرضية، وإطلاق هذه الأقمار سيؤمن منظومة اتصالات واسعة مع المركبات في الجو والبحر واليابسة أيضا.

المصدر: فيستي