سوريا – أدخل الجيش التركي رتلا جديدا مؤلفا من عربات عسكرية وشاحنات نقل ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد اللوجستي إلى عدة مناطق لتعزيز قواعده في منطقة رأس العين بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية من المنطقة لوكالة “سانا” أن “رتلا عسكريا يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادما من الأراضي التركية دخل في ساعات متأخرة من ليل أمس إلى مدينة رأس العين المحتلة ومحيطها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة”.

وأضافت المصادر أن “الرتل ضم أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة التي تدخل في تسليح حلف الناتو، تم توزيعها وتفريغها في عدة مناطق في مدينة رأس العين وريفها الشمالي حيث تنتشر قواعد الاحتلال التركي ومواقع التنظيمات الإرهابية التي تتبع له”.

وأشارت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال التركي قامت على مدى الأيام الماضية بتجميع أعداد كبيرة من مرتزقتها الإرهابيين في محيط مدينة رأس العين وإلى تخوم بلدتي تل تمر وأبو راسين، وسط أنباء عن عزم النظام التركي شن عدوان على عدد من المناطق الآمنة المجاورة، بحسب تقارير إعلامية متطابقة”.

المصدر: “سانا”