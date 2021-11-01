الولايات المتحدة – نفذت قاذفة أمريكية من نوع “B-1B Lancer” تحليقا استعراضيا في الشرق الأوسط رفقة مقاتلات من البحرين ومصر وإسرائيل والسعودية، فوق مياه تواجهت فيها سابقا سفن أمريكية وإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان أصدرته امس أن قاذفة من طراز “B-1B Lancer” قامت بدورية جوية استمرت 5 ساعات دون توقف وحلقت فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس ومياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وقالت إن “المهمة متعدد الأطراف، وتعد الخامسة في منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية هذا العام، وكانت تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة واضحة”.

وذكر البيان أن مقاتلات تابعة للقوات البحرينية والمصرية والإسرائيلية والسعودية انضمت إلى المهمة حيث رافقت القاذفة الأمريكية في أجواء الدول المذكورة.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، قوله إن “الاستعداد العسكري لأي طارئ أو مهمة، من الاستجابة للأزمات إلى المناورات المتعددة الأطراف إلى الدوريات الجوية ليوم واحد مثل هذه، يعتمد على شراكات موثوقة”.

وسابقا شهدت المياه التي حلقت فوقها القاذفة الأمريكية حوادث عدة متعلقة بالسفن الإيرانية والأمريكية، وكذلك الإسرائيلية.

وتعتبر الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، تعتبر إيران أكبر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، متهمة إياها بـ”دعم الجماعات الإرهابية وتنفيذ عمليات استفزازية”.

المصدر: RT