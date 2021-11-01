ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 23 حالة وفاة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 174خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.8 بالمائة، من أصل 4861 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1679 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 298674 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى54168 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5122 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1545739والمطعمين بالجرعة الثانية 442541.