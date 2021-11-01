ليبيا – شهدت قاعة مكتب الإدارة الانتخابية سبها أمس الاحد اجتماعًا ضم فرج ادحيريج مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها مع موظفي المكتب.

الاجتماع خصص لمناقشة أعمال المكتب السابقة، من تدريب المدربين وموظفي مراكز الاقتراع، إلى جانب مرحلة نشر سجل الناخبين المبدئي والاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تصب في إنجاح العملية الانتخابية القادمة.

وأوضح مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها فرج دحيرج مهام لجان المكتب التي تم تشكيلها من إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يشار إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية سبها باشر في تسليم بطاقات مراقبين الانتخابات والتي تم اعتمادها حسب الإجراءات المطلوبة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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