“هيئة العلا” و”الخطوط السعودية” تطلقان أول متحف طائر في العالم

“هيئة العلا” و”الخطوط السعودية” تطلقان أول متحف طائر في العالم

السعودية – أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا و”الخطوط السعودية” عن انطلاق رحلة “متحف السماء” من مدينة الرياض إلى العلا، لتكون أول متحف طائر في العالم.

وستنطلق الرحلة يوم الخميس القادم على متن المتحف الطائر، حيث ستعرض قطع مختارة طبق الأصل لعدد من القطع الأثرية التي اكتشِفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار.

وتستثمر “الخطوط السعودية” هذه الفرصة لإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه (IFE) أثناء الرحلة بعنوان “اكتشف السعودية”، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري “معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة”، وهو فيلم وثائقي أُطلِق في عام 2021 من إنتاج باودر هاوس، يكشف عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية في العلا السعودية.

وستقدم أثناء الرحلة مديرة الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، مقدمة عن الفيلم الوثائقي، إلى جانب شرح عن قطع الآثار في المتحف الطائر والإجابة عن تساؤلات الضيوف.

المصدر: واس