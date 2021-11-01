ليبيا – قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بزيارة خلال اليومين الماضيين لجهاز الحرس البلدي، رفقة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي؛ وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي بشأن متابعة السوق المحلي وضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار وحماية المستهلك.

الوزيران عقدا اجتماعًا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد، ضم رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وعددًا من مديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، نوقش خلاله سُبل تنظيم عملية مراقبة الأسعار بالسوق المحلي ومتابعة انسياب السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين للوائح والإجراءات الخاصة بالأنشطة التجارية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة باشرت في إعداد لائحة الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والبالغ عددها سبع سلع.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد لائحة الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واعتمادها واحالتها الى جهاز الحرس البلدي لوضعها قيد التنفيذ.