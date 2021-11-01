فلسطين – أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية بأن آليات الجيش الإسرائيلي توغلت، اليوم الاثنين، شرق محافظة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة، إن “عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة خزاعة بشرق المحافظة، ونفذت عمليات تمشيط وتجريف أراض تحت غطاء من طائرات الاستطلاع، وتخلل ذلك إطلاق نار متقطع، أجبر المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان، خشية على حياتهم”.

يذكر أن آليات الجيش الإسرائيلي، تتوغل بين الفينة والأخرى داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لفلاحتها، وزراعتها، والاستفادة منها.

المصدر: “وفا”