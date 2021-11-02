ليبيا – استقبل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الإثنين اللجنة العسكرية (5 + 5) في مقر الجامعة.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة، صرح أنه تم خلال الاجتماع إطلاع الأمين العام من قبل أعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من المنطقة الشرقية و5 عسكريين من المنطقة الغربية، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج احتماعاتهم بالقاهرة، والتي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره، والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب، كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أكد في حديثه مع أعضاء اللجنة على الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي، مثنيًا في هذا الإطار على عمل اللجنة العسكرية وإنجازاتها المتمثلة في وقف إطلاق النار والاتفاق على فتح الطريق الساحلي، وكذلك خطة إخراج التواجد العسكري الأجنبي من ليبيا.

وأشار إلى أن إخلاء الأراضي الليبية من التواجد العسكري الأجنبي يعد ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك أمن دول الجوار الأخرى.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام على أهمية الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، عبر وضع القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، باعتبار ذلك بمثابة توطئة لتولي سلطة منتخبة بإرادة الليبيين.

كما أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم كافة سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة، سواء في المجالات المتعلقة بالانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية وتوحيد المؤسسات، ودعم جهود الدولة الليبية في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.