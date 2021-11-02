ليبيا – شارك رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بافتتاح ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لـ أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار لتواجد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض بحفل الافتتاح بالمدينة الرياضية في طرابلس.

وشدد أبو جناح على أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية كشريك استراتيجي للملتقى وتأتي من أجل المساهمة في تقديم أفضل الخدمات والعروض والمشاركة في ورش العمل والمجموعات المعنية بمختلف المجالات وتبني الأفكار الإبداعية.

وبحسب البيان تهدف المشاركة للتفاعل المباشر مع الجمهور وتعريف المواطن بالصناعات المحلية والمشاريع التي تقوم بها الشركات الصغرى والمتوسطة والخدمات الأخرى ذات الصلة فيما أعرب أبو جناح عن فخره بعمل شركات القطاع الخاص لسعيهم الحثيث على تقديم الخدمات.

وتابع أبو جناح إن هذه الشركات تعمل على إيصال صناعاتها وحرفها إلى كامل ربوع ليبيا حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد مؤكدا السعي بكل قوة لجلب الخبرات العالمية ونقل المعرفة للقطاعات لغرض تحسين الخدمات وتقديم الأفضل ونبذ البطالة وخلق فرص عمل للشباب.